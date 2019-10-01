Альфа-Банк может получить в собственность бизнес-центр «Агат», заложенный по кредиту на 700 млн долларов структурам бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Бизнес-центр и земля под ним будут выставлены на торги по начальной цене 1,5 млрд рублей, согласованной сторонами в договоре кредита.

Компании Хотина — «Бриз-21», «Корпорация «Агрегат», «Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили» — взяли у Альфа-Банка кредиты на 58 млн, 55 млн, 309 млн и 267 млн долларов (итого на 44,7 млрд рублей). Банк обратился в суд, чтобы досрочно погасить долг, так как заемщик нарушил ряд условий мирового соглашения, заключенного с Хотиным в 2017 году. «Агат» был заложен по кредитам «Агрегату» и «Оптиматехностимулу».

В мировое соглашение Альфа-Банк заложил множество ковенант, среди которых, например, возбуждение уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Весной 2019 года в отношении Хотина было возбуждено уголовное дело о хищении 7,5 млрд рублей из «Югры», а в сентябре ему вменили хищение 290 млрд. Условия соглашения были нарушены, и Альфа-Банк решил взыскать имущество, заложенное по кредитам, говорил РБК предправления банка Андрей Соколов.

Как отмечается в иске, еще одним поводом для требования досрочно погасить долг стало появление претензий к поручителям по кредиту от других кредиторов. Так, АСВ в лице «Югры» отсудило 299 млн рублей у поручителя «Бриз-21», еще 82 млн рублей — у компании Хотина «Приоритет», а департамент городского имущества Москвы отсудил у «Оптиматехностимула» 58 млн рублей.

Обеспечением по всем четырем договорам был залог недвижимого и движимого имущества, принадлежащего «Корпорации «Агрегат» и компании «Альфаинвест» (к «Альфа-Групп» отношения не имеет). Речь идет о бизнес-центре «Агат» общей площадью 12 тыс. кв. м (расположен на участке 0,8 га) и участке 1,68 га, на котором находятся 15 зданий и строений общей площадью 25 тыс. кв. м, используемых в основном под складские и производственные цели. Кадастровая стоимость недвижимости, по данным Росреестра, составляет 3,3 млрд рублей, стороны в договоре указали другую сумму — 1,5 млрд рублей.



По кредиту было заложено и движимое имущество, которое, судя по решению арбитража, располагалось внутри бизнес-центра: около сотни кондиционеров, лифты, системы сигнализации (все вместе 10 млн рублей). Решением суда заложенное имущество будет выставлено на публичные торги.