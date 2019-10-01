Агентство по страхованию вкладов 30 сентября перечислило Банку России 40 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщили в АСВ, уточнив, что в общей сложности в III квартале 2019 года агентством возвращено 60 млрд рублей.

«Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2019 года агентством осуществлен возврат Банку России 192 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 147 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года остаток задолженности составляет 650 млрд рублей», — указано в релизе.

В АСВ напомнили, что в 2015—2017 годах Банк России предоставил ему кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В целом в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом в 1,03 трлн рублей агентством получено 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам, указывают в АСВ.