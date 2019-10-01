За 12 месяцев, завершившихся 1 сентября текущего года, только 59% российских банков показали прирост кредитного портфеля без учета размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке, а усредненный по всем кредитным организациям темп прироста портфеля кредитов клиентам за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019-го составил только 6%. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», поясняя, что в первую очередь это связано с продолжающимися оттоками средств и дефицитом источников фондирования у многих средних и небольших по размеру активов банков.

«Высвобождаемые по мере плановой амортизации кредитного портфеля средства они вынуждены поддерживать в форме не приносящих доход высоколиквидных активов и выплачивать клиентам при закрытии счетов. Несмотря на текущий профицит ликвидности (ликвидные активы 58% банков покрывают не менее половины их рыночных обязательств, у 78% банков — не менее трети обязательств), на горизонте одного-двух лет описанная тенденция может привести к критичному ухудшению состояния ликвидности множества кредитных организаций, не занимающих значимых конкурентных позиций, тем более что при сохраняющихся проблемах с качеством активов российского банковского сектора потенциал высвобождения ликвидности за счет сокращения доходных активов имеет свой предел», — рассуждают аналитики.

По их словам, проблемы с качеством активов не столь очевидны. Средний по сектору уровень просрочки в кредитном портфеле невысок и на 1 сентября 2019 года составил 5,4%. Однако уровень просроченной задолженности далеко не всегда репрезентативен, поскольку для банков вынесение заемщиков на просрочку, как правило, связано со значительным единовременным доформированием резервов и соответствующим стрессом капитала. В связи с этим некоторые игроки аккумулируют в портфелях скрытые дефолты, в качестве одного из признаков которых можно рассматривать низкую оборачиваемость кредитного портфеля по платежам в погашение задолженности.

Так, 33% банков, кредитующих бизнес, демонстрируют усредненную за последние 12 месяцев месячную оборачиваемость портфеля кредитов предприятиям на уровне ниже 15%, в том числе 14% банков — ниже 10%, при среднем по всему сектору уровне 18%. Средний по сектору показатель также нельзя рассматривать как высокий на фоне оборачиваемости корпоративных кредитных портфелей топ-десяти по этому направлению банков без учета Банка непрофильных активов на уровне 23% в месяц, полагают в «Эксперт РА».

Скрывать дефолты в розничном кредитном портфеле значительно сложнее, однако и по этому направлению 24% банков демонстрируют оборачиваемость портфеля ниже 6% в месяц при среднем уровне 8% в месяц по всем банкам, кредитующим население, и 9% в месяц по топ-10. При этом значительная часть сектора имеет ограниченный потенциал возмещения потерь по кредитам в случае дефолта, констатируют эксперты.

Уровень покрытия кредитного портфеля (без учета межбанковских кредитов) обеспечением в виде залога имущества составляет менее 100% у 44% банков, менее 50% у 22% банков и менее 25% у 14% кредитных организаций. Средний уровень покрытия кредитного портфеля обеспечением с учетом поручительств и гарантий превышает 300%, однако на практике уровень возмещения потерь со стороны поручителей крайне низок, говорится в обзоре.

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Газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющиеся у нее материалы «Эксперт РА» приводит прогнозы агентства по итогам 2019 года и на 2020 год. Аналитики ожидают по итогам года снижения темпов роста кредитования — и по направлениям (корпоративное и розничное), и по сегментам банковского бизнеса. В частности, наибольшее замедление кредитования населения наблюдается у розничных банков (средний рост составит 8% против 22% по итогам 2018 года), в то время как универсальные банки в среднем сохраняют темпы роста (16% против 17% годом ранее). При этом рентабельность капитала банковского сектора, очищенная от корректировок резервов по МСФО 9, уменьшится: по итогам года она может составить 13,1% против 13,8% в 2018-м.

Стагнация наблюдается на фоне такого позитивного фактора, как снижение средней стоимости риска (затраты на создание резервов, отнесенные к средней величине кредитного портфеля). Так, у десяти крупнейших банков она снизилась почти в два раза (с 0,9% до 0,5%). «Давление на рентабельность сектора оказало снижение уровня маржи, — поясняют авторы обзора. — На фоне обострения конкуренции за качественных заемщиков и замедления розничного кредитования маржинальность бизнеса топ-10 банков заметно уменьшилась (с 3,9% до 3,1%)».



В следующем году давление на рентабельность усилится на фоне снижения маржинальности и ухудшения качества розничного портфеля. «В 2020 году мы ожидаем увеличения дефолтности розничных ссуд на фоне продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года), что приведет к снижению рентабельности, — говорится в исследовании. — Меры регулятора по охлаждению рынка потребкредитов также будут способствовать сжатию маржинальности розничного кредитования».

«Большинство банков не готовы компенсировать снижение маржинальности кредитования за счет комиссионных доходов, — отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, чьи слова приводятся в распространенном позже во вторник официальном релизе агентства. — Несмотря на стремление банков снизить зависимость финансового результата от состояния рынка кредитования, им так и не удалось существенно повысить долю комиссионной составляющей в доходах. Так, только у 20 банков из топ-100 по активам чистые комиссионные доходы покрывают операционные расходы более чем на 50% (среди них преимущественно розничные и универсальные банки), и всего у трех банков уровень покрытия близок к 100%».

