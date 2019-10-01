Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотечным программам.

Обновленные процентные ставки составляют:



8,9—10,2% годовых по программе «Новостройка» (прежде — 9,7—11% годовых);

9,4—10,6% годовых по предложению «Готовое жилье» (ранее — 9,8—11% годовых);

9,1—10,3% годовых по рефинансированию (вместо 9,5—10,75% годовых).

Для зарплатных клиентов банка действует дисконт к ставке в размере 0,2 процентного пункта. Одновременно снизить ставку на 0,2 п. п. возможно до 31 декабря при сумме кредита от 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и от 4 млн рублей — для иных регионов.

Приобрести жилой дом стало доступно под 11,1—12,1% годовых (прежде — под 12,5—13,5% годовых). Военная ипотека предоставляется под 9,1% годовых вместо действующих до этого 9,3% годовых.