Российский союз автостраховщиков (РСА) считает необходимым введение в штат страховых компаний специалистов по расследованию страховых случаев.



«Страховое мошенничество в России есть и, к сожалению, наверное, будет всегда, — рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов в ходе семинара для юристов страховых компаний в Екатеринбурге. — Наша задача — чтобы его объемы по крайней мере не росли. Мы считаем, что служба расследования страховых случаев должна быть создана в каждой страховой компании».

По его словам, попытки введения в заблуждение страховщиков с целью получения дополнительного денежного вознаграждения встречаются во всех видах страхования, но самым проблемным остается сегмент ОСАГО. Поскольку это обязательный вид страхования, граждане относятся к нему как к налогу, полагая раз уж произошел страховой случай, то потребитель должен получить максимальное возмещение.

«Мы настраиваем компании на то, чтобы они предоставляли полную информацию и правильно рассчитывали страховые выплаты при возникновении страховых событий, когда как раз и случаются основные конфликты между СК и потребителями, — говорит Ефремов. — РСА сейчас инициирует, чтобы при заключении договора появлялся ключевой информационный документ (КИД), в котором простым и понятным языком будут написаны все особенности договора страхования: риски, особенности и причины отказа в выплате. Когда у потребителей будет полное понимание действий страховщика, количество жалоб должно сократиться».

Такой КИД начал работать в европейских странах, опыт которых перенимает российское страховое сообщество. В том числе и в сфере страхового мошенничества. Сейчас расследованием случаев страхового мошенничества занимаются правоохранительные структуры.

«Но когда в отделах у правоохранителей неукомплектованность и сотрудников не хватает, дела по страховому мошенничеству передаются участковым, — говорит директор судебно-правового департамента СК «Согласие» Анна Полина-Сташевская. — И это проблема. Выходов может быть несколько: от укомплектования штата правоохранителей до передачи определенной компетенции расследования дел страховым компаниям или саморегулируемым организациям страхового сообщества».

Однако, по словам Сергея Ефремова, к идее появления института страховых детективов не все относятся позитивно. Хотя в европейских странах именно они, а не правоохранительные органы занимаются расследованием таких дел. Опыт их работы ВСС планирует изучить в будущем году.