Азиатско-Тихоокеанский Банк уменьшил ставки по вкладам в валюте. Депозит «Сохрани» (от 140 долларов или 700 китайских юаней на 92, 182, 367, 731 и 1 098 дней) в долларах открывается под 0,6—1,5% (ранее — под 1,2—2,2%), в китайских юанях — под 1,4—2% годовых (прежде — под 1,7—2,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопи» (от 140 долларов на 182, 367, 731 и 1 098 дней) привлекается под 0,7—1,4% годовых (вместо 1,9—2,1%).

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность вклада «Управляй» (от 20 долларов на 182 и 367 дней) составит 0,5—0,7% годовых (вместо 1,2—2,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно депозиты «Накопи» и «Управляй».

Кроме того, банком завершен прием вкладов в евро.