Совокупное состояние богатейших россиян за первые три квартала 2019 года увеличилось на 30,613 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

На первом месте остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его богатство выросло на 4,64 млрд долларов, до 24,3 млрд. Второе место по-прежнему занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 23,1 млрд (рост на 3,69 млрд долларов). Третьим остался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его капитал оценивается в 20,4 млрд долларов, рост составил 2,54 млрд.

Четвертое место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 1,24 млрд долларов, до 18,7 млрд. Пятое и шестое места заняли соответственно совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Их богатство составляет 18,6 млрд и 17,4 млрд долларов соответственно (рост на 2,54 млрд и 3,61 млрд).

Седьмую строчку занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), чье богатство выросло на 1,56 млрд долларов, до 15,7 млрд. На восьмой строчке оказался Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 940 млн долларов, до 15,1 млрд долларов.

Девятое и десятое места заняли бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Их состояние достигло 14,4 млрд и 14 млрд долларов, а рост капитала, соответственно, составил 1,95 млрд и 869 млн.