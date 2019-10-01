Конференция в области больших данных и искусственного интеллекта — «Ai Stories: про технологии на языке бизнеса » — пройдет 4 октября в Москве.

Мероприятие будет полезно всем, кто уже работает с данными или только планирует это делать, — гостями и спикерами Ai Stories станут известные эксперты по теме: как предприниматели, так и технические лидеры крупнейших российских компаний. Технические специалисты объяснят бизнесу суть технологий, а представители бизнеса расскажут о своих запросах, раскроют кейсы применения AI и опишут, к каким результатам это привело.

Программа мероприятия поделена на пять тематических блоков:

Next Big Thing;

Компьютерное зрение;

Геоаналитика;

IoT и промышленные решения;

Текстовый анализ.

Среди спикеров конференции — представители «Яндекса», ДИТ Москвы, «Ростелекома», «МегаФона», Ozon, «Северстали», X5 Retail Group и многих других компаний.

Узнать подробности об Ai Stories и приобрести билеты можно по ссылке .