Конференция в области больших данных и искусственного интеллекта — «Ai Stories: про технологии на языке бизнеса» — пройдет 4 октября в Москве.
Мероприятие будет полезно всем, кто уже работает с данными или только планирует это делать, — гостями и спикерами Ai Stories станут известные эксперты по теме: как предприниматели, так и технические лидеры крупнейших российских компаний. Технические специалисты объяснят бизнесу суть технологий, а представители бизнеса расскажут о своих запросах, раскроют кейсы применения AI и опишут, к каким результатам это привело.
Программа мероприятия поделена на пять тематических блоков:
- Next Big Thing;
- Компьютерное зрение;
- Геоаналитика;
- IoT и промышленные решения;
- Текстовый анализ.
Среди спикеров конференции — представители «Яндекса», ДИТ Москвы, «Ростелекома», «МегаФона», Ozon, «Северстали», X5 Retail Group и многих других компаний.
Узнать подробности об Ai Stories и приобрести билеты можно по ссылке.