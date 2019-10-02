Северо-Западный экономический форум — 2019 пройдет 10—11 декабря в Санкт-Петербурге. Основная тема мероприятия — государственная поддержка малого и среднего бизнеса.



Участие в форуме примут представители администрации президента РФ, правительства Ленинградской области, предприниматели и представители делового сообщества.

Планируется выступление более 20 экспертов, которые осветят инновационные направления бизнеса и расскажут, какие пути развития могут быть у Северо-Западного федерального округа.

Основная задача Северо-Западного экономического форума — наладить диалог между бизнесом, инвесторами и государством, найти решение проблем, привлечь новые идеи и инвестиции в существующий бизнес. В ходе форума будут подняты вопросы о государственной поддержке компаний. Кроме того, будут представлены новые технологии и стартапы.