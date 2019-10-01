Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте 127 млн евро по делу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как пояснили в суде, данные средства находятся на счетах организаций, связанных с экс-министром.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах пяти компаний, на общую сумму более 127 миллионов евро. Судом апелляционной инстанции установлен срок ареста имущества на период предварительного расследования, в остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — пояснила представительница суда.