Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,42% и составил 2 758,83 пункта. Индекс РТС опустился на 0,34% до отметки 1 329,37.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,54%, «Газпрома» — подросли на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,65%, «АЛРОСы» — опустились на 0,2%, Московской биржи — поднялись на 0,31%.

«Отечественный рынок ценных бумаг завершает вторник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи подрастает в область 2 761 пункта, индекс РТС отступает к 1 332 пунктам за счет валютных колебаний. Если внешний фон в ближайшее время не принесет каких-то понятных драйверов, а нефть останется такой же волатильной, то российские бенчмарки сохранятся примерно в текущем положении», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.