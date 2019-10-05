Страховая компания «Сбербанк страхование» проанализировала данные по урегулированию убытков за июнь — август 2019 года и выявила самые распространенные страховые случаи, которые произошли в частных и дачных домах этим летом.



«Лидером, как и в прошлом году, стали стихийные бедствия. Компания оформила выплаты более чем 250 пострадавшим на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Основные выплаты получили жители Иркутской области, где в этом году произошло мощнейшее наводнение. На втором месте — пожары. Этим летом пострадало гораздо меньше домов, но ущерб от возгораний оказался более существенным. По этому риску компания возместила ущерб по 180 заявкам (в прошлом году — более чем по 200). Но несмотря на сокращение обращений по этому риску, общая сумма выросла на 23% и составила 59 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

На третьем месте — противоправные действия третьих лиц: кражи, грабежи и т. д. Летом 2019-го более 30 клиентов компании получили возмещение ущерба на общую сумму 2,3 млн рублей. Количество выплат по этому риску по сравнению с прошлым годом выросло на 35%, а общая сумма возмещенных убытков увеличилась в пять раз.

Кроме того, были обращения по ущербу от падения летательных аппаратов и посторонних предметов, а также поломки электрооборудования. По каждому из этих рисков были сделаны две небольшие выплаты, повреждения оказались незначительными, заключили в СК «Сбербанк страхование».