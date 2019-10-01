• Доходы россиян в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей, а в последующие годы продолжат увеличиваться и в 2022-м достигнут 73,9 трлн. Таким образом, номинальный рост ежегодно будет составлять 5—6%, ожидают в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Однако в реальном выражении доходы будут расти не так быстро — в общей сложности за четыре года они увеличатся на 6,1%. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, а реальные зарплаты «серьезно поднимутся».

• Около 20 млн записей с данными российских налогоплательщиков находились в открытом доступе в Сети с мая 2018 года. Обнаружил и сообщил об утечке информации портал Comparitech, специализирующийся на информационной безопасности, совместно с независимым исследователем Бобом Дьяченко. Две базы, в которых находились около 20 млн записей с налоговыми и персональными данными россиян за 2009—2016 годы, были размещены в облаке Amazon Web Services Elasticsearch. В них содержались полное имя человека, адрес, статус резидента, номер паспорта и телефона, ИНН, сумма уплаченных налогов, а также имя и телефон работодателя. В основном это были данные жителей Москвы и Подмосковья.

• В течение следующих трех лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят примерно по 1,6 млрд рублей в год, то есть в общей сложности достигнут 4,8 млрд, сообщили в Минфине. Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек. Ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих.

• Новый механизм покупки жилья с использованием эскроу-счетов в большинстве случаев защищает покупателя, но отдельные риски остаются, что может обернуться потерями для некоторых покупателей. Об этом говорится в обзоре Fitch. Как отмечают аналитики, в рамках новой схемы риски недостроя лежат на банке, финансирующем строительство, в то время как покупатели квартир, открывшие в нем эскроу-счета, смогут забрать свои деньги в случае проблем у застройщика или несоблюдения им сроков строительства. Однако у покупателя остается риск не получить квартиру и потерять на обесценении за то время, пока деньги лежали на счете, а если средства были кредитные, то все уплаченные проценты. По мнению Fitch, больший риск, чем банкротство застройщика, для покупателя несет возможная несостоятельность банка, в котором открыт эскроу-счет, если сумма на нем превышает гарантированные Агентством по страхованию вкладов 10 млн рублей.