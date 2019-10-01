Профицит бюджета РФ по итогам 2019 года может быть больше ожидающихся 0,6% ВВП, заявил журналистам первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно материалам к проекту бюджета РФ на 2020—2022 годы, внесенным в Госдуму, правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7% ВВП.

«0,6%? Мне кажется, будет побольше», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что во второй половине года запланирован большой объем трат на нацпроекты. «У нас наибольший объем трат, особенно на национальные проекты, во второй половине года идет», — добавил глава Минфина.

Расходы бюджета в текущем году составят 19,310 трлн рублей вместо ранее планировавшихся 18,293 трлн рублей. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,952 трлн рублей вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,175 трлн рублей.

По словам Силуанова, правительство РФ пока не рассматривало предложения Минэкономразвития по программе приватизации на 2020—2022 годы, планирует обсудить их с заинтересованными ведомствами.

«Предложения будем рассматривать», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минэкономразвития по программе приватизации на следующую трехлетку.