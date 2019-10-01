Клиенты банка «Русский Стандарт» смогут выбрать новые категории повышенного кешбэка в 5% и 10% с 1 октября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В IV квартале 2019 года клиенты, открывшие карту Platinum, смогут выбрать три из семи категорий: АЗС, одежда и обувь; кафе, рестораны, фаст-фуд; развлечения; городской транспорт и железнодорожные билеты; аптеки; шиномонтаж.

Новые категории станут доступны для выбора только в начале следующего квартала.

Помимо повышенного в рамках акции кешбэка в 5% для всех карт банка «Русский Стандарт» и 10% для карт Black, клиентам традиционно возвращается 1% от суммы покупок по карте, участвующей в программе RS Cashback, а также до 15% при покупках у партнеров программы в рамках акций.

К акции «Русского Стандарта» подключились новые партнеры, добавив новые категории начисления повышенного кешбэка: Lamoda, «Эльдорадо», «М.Видео», Kari, «Л'Этуаль», «Спортмастер», OBI, Mothercare, Tvzavr и AliExpress.