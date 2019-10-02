Корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других финансовых компаний намерены отказаться от сотрудничества с компанией Facebook в деле разработки электронной валюты libra, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По их данным, причиной для вероятного отказа в финансировании послужила критика разрабатываемой компанией криптовалюты со стороны американских и европейских властей. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в июле отметил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что libra, по его мнению, будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран «группы семи» предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

Facebook в минувшем июне объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, ранее заявили о том, что намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который будет управлять libra.