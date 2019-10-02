Закон о снижении НДФЛ для нерезидентов до уровня резидентов — 13% — может быть принят осенью и вступить в силу с начала 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Что касается когда и с какого года: по идее, такой законопроект подготовлен, в лучшем случае мы его сможем принять в осеннюю сессию. Поскольку мы сейчас подготовили законопроект об изменении нормы о том, когда могут приниматься изменения в налоговые законы, мы снесли эту дату — 1 октября, которая у нас с вами была. Поэтому, по идее, можем принять это в этом году со сроком действия — в следующем. Для этого есть все основания», — сказал он, отвечая на вопрос о планах по снижению НДФЛ для нерезидентов и либерализации института нерезидентства.

По словам Силуанова, эти меры практически не скажутся на бюджете РФ.

В настоящее время ставка подоходного налога для нерезидентов составляет 30%.

Меры по либерализации института нерезидентства предполагают сокращение срока, по истечении которого можно получить статус резидента, со 183 дней до 90 дней. Ранее Силуанов отмечал, что это позволит привлекать иностранных инвесторов, вернуть тех бизнесменов, которые «в одно время убежали на Запад».