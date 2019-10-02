Дополнительные доходы российского бюджета от соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти составят около 2 трлн рублей в 2019 году, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

«В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 триллионов рублей», — пишет Новак в статье.

Министр добавил, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это «необходимо России или по меньшей мере не противоречит ее интересам на мировом рынке».