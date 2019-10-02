Ульяновский банк «Венец» ввел тариф «Стандарт +» по дебетовым картам.

Стоимость обслуживания карты «Стандарт + Золотая» (категория Mastercard Gold) составляет 150 рублей ежемесячно, «Стандарт + Мир» (категории «Мир» и «Мир-Maestro») — 20 рублей ежемесячно. Выпуск «Золотой» осуществляется бесплатно, выпуск карты «Мир» стоит 100 рублей.

Предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере 5% годовых в рублях по «Золотой» и 2,5% в рублях по карте «Мир». При этом сумма остатка должна составлять от 5 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатное. В банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций эта услуга бесплатна по «Золотой» карте при выдаче до 50 тыс. рублей в месяц, а при превышении комиссия составляет 1%, минимум 150 рублей. За выдачу наличных через «чужие» банкоматы и ПВН по карте «Мир» взимается 1%, минимум 150 рублей.

«По картам предусмотрен кешбэк в размере 1% от покупок («Золотая») и 0,1% от покупок («Мир»). Установка индивидуального лимита обслуживания стоит 300 рублей», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

