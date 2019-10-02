Курсы доллара и евро к рублю немного повысились на самом старте валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар стоил 65,38 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии), евро — около 71,41 рубля (плюс 2 копейки).



На 10:14 мск обе валюты также в плюсе (на 14 и 5 копеек соответственно), однако в промежутке евро уходил в «красную зону». На указанное время курсы равны 65,41 рубля за доллар и 71,43 рубля за евро.

«Российская валюта накануне заметно слабела в паре с долларом США (минус 0,6%) и в паре с евро (минус 0,9%) на фоне заметного снижения аппетита к рисковым активам. Одной из основных причин наблюдаемого вчера ослабления валют развивающихся стран стало падение производственного индекса деловой активности ISM в США до минимальной с 2008 года отметки, что усилило риски надвигающейся рецессии в Штатах и увеличило спрос на защитные активы. Не добавляют оптимизма рисковым активам и геополитические факторы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, усиливающимися протестами в Гонконге и сохранением неопределенности по торговой войне между США и КНР. Вряд ли можно надеяться и на локальные факторы, которые могли бы поддержать российскую валюту. В условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю. Ограничить негатив в отношении валют развивающихся стран и рубля могут разве что выступления представителей ФРС в вечерние часы, если риторика выступающих окажется заметно более мягкой, чем ожидают рынки», — пишет младший аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов.

«Российская валюта ослабляется, находясь под общим давлением из-за нежелания рисковать, а также снижения нефтяных котировок. Пара доллар/рубль достигла значимого уровня сопротивления в 65,4 (рубля за доллар). Если сегодня после выхода отчета Минэнерго США (по запасам нефти) пара доллар/рубль не снизится до 64,96, то это станет звоночком к росту пары до 66,5», — полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.