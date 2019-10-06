Больше всего вкладов в МТС Банке в первой половине 2019 года открывали Татьяны, а брали кредиты — Елены. Среди мужчин Александры являются самыми активными вкладчиками и заемщиками. В целом женщины больше пользуются банковскими продуктами. Об этом свидетельствуют данные рейтинга МТС Банка самых популярных имен по основным банковским продуктам.



МТС Банк изучил поведение клиентов в зависимости от имени и пола, обработав данные по депозитам и кредитам (нецелевые кредиты, рефинансирование и POS-кредиты), открытым в первой половине 2019 года. В поле зрения аналитиков попали топ-100 самых популярных имен клиентов МТС Банка.

Согласно исследованию, представительницы прекрасного пола в большей степени заботятся о будущем, открывая банковские вклады для получения прибыли — 56% вкладов открыто именно женщинами.



Самыми бережливыми среди женщин являются Татьяны — ими открыто около 5% от общего количества вкладов и 9% от всех вкладов, оформленных в банке клиентами женского пола. В первую пятерку женских имен входят Елены, Натальи, Ольги и Людмилы.

Среди мужчин именно Александры являются лидерами по открытию вкладов — 5% вкладов от общего количества и 11% от всех вкладов, оформленных клиентами-мужчинами. Также можно присмотреться к Сергеям, Владимирам, Андреям и Алексеям.

Самыми редкими именами среди вкладчиков-мужчин оказались: Князь, Султан, Булат, Де и Мен, а среди женщин — Воля, Аполинария, Леля, Ода и Зита.

Тратят деньги оба пола почти одинаково: за кредитом в банк приходят 52% женщин и 48% мужчин. У женщин самые активные заемщики — Елены. На них приходится около 4% от общего числа кредитов и 7% от количества женских. За ними следуют Натальи, Татьяны, Ольги и Ирины.

Среди представителей сильного пола Александры не только самые бережливые, но и чаще других задумываются о серьезных покупках. Они взяли в первом полугодии 2019 года больше всего кредитов — 4% от общего количества и 9% от всех кредитов среди мужчин. Далее идут Сергеи, Алексеи, Андреи и Дмитрии.

Самыми ответственными заемщиками являются Альбины и Викторы — среди них наименьшая доля просрочки по платежам за кредиты. Хуже всего этот показатель у Тимуров и Елизавет. Чаще других закрывают кредиты досрочно Лидии и Тимуры. Петры и Инны делают это реже остальных.

Среди самых редких имен заемщиков-мужчин можно встретить Гора, Акакия, Абдуллу, Грача и Елисея. У женщин — Лею, Изольду, Антониду, Зазу и Ландыш.