Торги акциями материнской компании российского брокера «Фридом Финанс» — Freedom Holding Corp. — на американской бирже NASDAQ начнутся 15 октября, говорится в релизе инвесткомпании.



После продолжительной процедуры проверки бизнеса группы компаний Freedom Finance американская биржа NASDAQ приняла решение о листинге.

«Инвестиционный холдинг, оказывающий финансовые услуги в странах Восточной Европы и Центральной Азии, объявляет об одобрении заявки на листинг на NASDAQ Capital Market. Начало торгов запланировано на 15 октября, акции будут торговаться под тикером FRHC», — отмечается в сообщении.

До этого акции компании торговались на OTCQX.