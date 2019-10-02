Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для увеличения стоимости нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

«Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть», — подчеркнул президент.

«Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — отметил Путин.