Призывы американских сенаторов Марко Рубио и Бена Кардина ввести новые санкции в отношении России недальновидны, ограничительные меры не будут работать. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Рубио, Кардин — они известные антироссийски настроенные [политики]. Я не думаю, что это [призывы к санкциям] означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, давно должны были понять, что санкции не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда», — сказал глава МИД РФ.

Во вторник сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с совместным письмом, содержащим просьбу ввести санкции в отношении российских чиновников, несущих, по их мнению, ответственность за преследование оппозиции в России. В число российских официальных лиц, против которых сенаторы предложили применить ограничительные меры, входят, в частности, генеральный прокурор Юрий Чайка и министр юстиции Александр Коновалов.

По словам министра, Россия извлекла правильные уроки из создавшейся ситуации. «Мы уже поняли, что нужно полагаться, в том числе в экономике, в технологиях, в обеспечении жизненно важными товарами нашего населения, только на себя».

Лавров рекомендовал западным партнерам самим разбираться с тем, как дальше быть с санкциями, которые не работают.