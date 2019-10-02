• Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска находятся девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. По данным СМИ, сейчас в неопределенной ситуации оказались более 600 компаний, которые строят дома для 200 тыс. дольщиков. В результате реестр обманутых дольщиков может увеличиться до 400 тыс. человек. Впрочем, некоторые девелоперы пока не получили одобрение от кредитных организаций из-за некорректно оформленных документов.

• За оформлением ипотечных каникул пока обратились менее 0,6% заемщиков, при этом в большинстве банков речь идет менее чем о 0,2%, сообщают СМИ. С 1 августа люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут при соблюдении определенных условий требовать приостановки или снижения размера платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Сбербанк за два месяца получил почти 3 тыс. заявок, ВТБ — более 1,2 тыс. (большинство одобрены). Никто и не ждал, что заемщики начнут массово уходить на каникулы, ведь ипотечные кредиты исторически отличаются низким уровнем просроченной задолженности, отмечают эксперты.

• Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы между физлицами. В частности, такое решение приняли в Промсвязьбанке и «Ак Барсе», которые планировали установить тарифы с 1 октября. В банке «Открытие», Альфа-Банке, Московском Кредитном Банке, РНКО «Платежный Центр» и банке «Левобережный» до конца года комиссии взиматься не будут, в ВТБ и Тинькофф Банке пока устанавливать тарифы не планируется. К СБП присоединились 20 банков. Их клиенты могут переводить деньги друг другу мгновенно по номеру телефона. Пока сервис бесплатен как для банков, так и для большинства пользователей. С 1 января 2020 года ЦБ установит комиссии, которые банки должны будут платить за каждое перечисление через СБП, плату для клиентов каждый банк будет устанавливать самостоятельно.

• Китай оказался на первом месте среди зарубежных стран, где Банк России размещает свои активы, свидетельствуют данные обзора деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с апреля 2018 года по март 2019-го. Согласно статистике по географическому распределению активов, наибольшая их доля на отчетную дату, 31 марта 2019 года, приходится на золото в хранилище Банка России — 18,2%. Из зарубежных стран самая высокая доля теперь у Китая — 13,4%, за ним следуют Германия (13,2%), Франция (11,6%), Япония (10,2%), США (9,2%), Великобритания (5,9%). За год наиболее ощутимо выросли доли Китая и Японии, где на 31 марта 2018-го было размещено только 4,7% и 1,7% активов ЦБ соответственно. Самое кардинальное изменение противоположного характера зафиксировано по активам, размещенным в США: год назад доля этой страны достигала 29,2%.