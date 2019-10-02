Коммерческий банк в городском округе Можайск Московской области может быть оштрафован на 700 тыс. рублей за нарушение в использование сельхозземли, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

«Крупный коммерческий банк в Можайске уличен в нарушении земельного законодательства, результатом которого может стать штраф в 700 тысяч рублей. Владелец систематически не выполняет требований по улучшению, защите и охране от эрозии и негативного воздействия более 500 га сельхозземли, что ухудшает ее состояние», — цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.

По его словам, результаты проверок, проведенных муниципальными земельными контролерами Можайска, зафиксированы и направлены в Россельхознадзор для привлечения юридического лица к административной ответственности. В настоящее время название банка не разглашается.