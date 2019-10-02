Страховой рынок в России за первое полугодие 2019 года вырос всего на 1% против 13,3% в первом полугодии прошлого года. Одной из причин эксперты называют ужесточение регулирования рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом сообщается в обзоре страхового рынка от рейтингового агентства RAEX.

Во II квартале этого года темп прироста ускорился до 1,8% против 0,3% кварталом ранее. Для сравнения: во II квартале 2018 года рост рынка составил 7,5%.

«Невысокий рост страхового рынка связан со снижением премий по инвестиционному страхованию жизни, которое в последние годы было основным драйвером развития. Сокращение продаж ИСЖ вызвано ужесточением регулирования со стороны Банка России, согласно которому начиная с апреля текущего года страховщики должны разъяснять покупателям полиса риски продукта... Резкий разворот в динамике сегмента может быть объяснен неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ», — говорится в обзоре.

Эксперты называют и сегменты, которые оказали поддержку страховому рынку: добровольное медицинское страхование и страхование заемщика. За счет них, а также за счет накопительного страхования жизни будет происходить дальнейший рост рынка в этом году.

На 30 компаний приходится 89% рынка, за год доля топ‑30 увеличилась на 3,4 п. п. Всего в России работает 188 страховых компаний. Во II квартале количество сократилось на пять единиц, при этом новых лицензий выдано не было.