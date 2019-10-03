С 2010 по 2018 год число безналичных карточных трансакций в России выросло в 30 раз. При этом Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.



По данным исследования, в 2010—2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019—2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).



Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер пояснил, что в 2010—2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

«По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост. Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие», — подчеркнул Хаузер.

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций. При токенизации номер карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах производителя смартфонов, ни у торгового предприятия, переводы с карты на карту производятся с использованием уникального для каждой подключенной к платежному сервису карты токена — комбинации цифр, привязанной к конкретному платежному сервису на определенном устройстве, что значительно повышает безопасность трансакций.

«Российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли «перепрыгнуть» сразу через несколько этапов (leapfrog)», — говорится в отчете BCG.

Эксперты отметили также, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) также прошла в России более успешно, чем где-либо еще в мире.