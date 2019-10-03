Каждый десятый должник микрофинансовых организаций (МФО) начинает погашать свой долг только при угрозе суда, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.



«На сегодня основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, СМС-информирование, письма», — сообщили эксперты. Так, в 25% случаев должники начинают выплачивать задолженность уже после первого звонка, однако еще 45% заемщиков необходимо несколько недель и применение совокупных дистанционных методов (звонки, сообщения, заказные письма) для того, чтобы они совершили свой первый платеж в рамках погашения.

Однако дистанционные методы работают не всегда, отмечают в НАПКА. По данным ассоциации, примерно 15% должников соглашаются платить после выезда к ним сотрудника для вручения уведомления о наличии долга, 5% погашают свою задолженность спустя длительное время самостоятельно, желая исправить свою кредитную историю. «Оставшиеся 10% погашают задолженность лишь после того, как появляется понимание, что готовится иск в суд», — указывают эксперты.

В НАПКА отметили, что методы дистанционного взыскания особенно эффективны в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, либо если заемщик лишается заработка: беседа по телефону также ведет к отложенному, но все же благополучному закрытию договора займа.

Гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков обратил внимание на то, что все чаще стала прослеживаться тенденция, когда клиенты принимали решение выплатить долги по причине того, что в будущем они рассчитывают на получение более крупной ссуды, однако из-за ужесточения регулирования они стали получать отказы. При этом он отметил, что доля просроченной задолженности физлиц перед МФО, по разным оценкам, варьируется в пределах 30% от портфеля, это в три раза выше, чем у банков, поскольку вернуть в график платежей тех, кто является клиентом микрофинансовых организаций, в разы сложнее в силу их более низкой финансовой грамотности и низкой платежеспособности.