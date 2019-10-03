В России самый эффективный способ избежать переплаты за центральное отопление — установить индивидуальный счетчик тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», — заявил Блех.

Если регулировать и оплачивать тепло по факту потребления по каким-то причинам невозможно в масштабах одной квартиры, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, считает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.

Для этого, по его словам, необходимы два условия. «Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений», — пояснил Сиваев.

Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна или текут трубы. «Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества», — напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что, по подсчетам экспертов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%.