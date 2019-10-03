Российские фондовые индексы в четверг начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 721,33 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,04% и равнялся 1 314,31 пункта.

Рынки акций — на пороге глобальной коррекции, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, оптимизм инвесторов растаял, опасения снижения мировой экономики нарастают, и рынки вполне могут войти в коррекционную фазу.

«Техническая картина также негативна: что индекс Мосбиржи, что американские индексы вполне могут начать отыгрывать фигуру «двойная вершина», — комментирует эксперт.

По его словам, пока единственным тормозом для развития и углубления снижения являются ожидания переговоров между США и Китаем. «С одной стороны, все помнят слова президента США Дональда Трампа, что торговое соглашение может быть достигнуто раньше, чем это думают многие. С другой — мы все не раз видели, как подобные встречи заканчивались фактически ничем», — рассуждает аналитик.

В случае же очередной неудачи и отсутствия явного прогресса на переговорах падение рынков может принять затяжной характер, допускает он.