Валютные торги в РФ стартовали в четверг укреплением рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 11 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, а евро — около 20 копеек. Позже разрыв сократился: доллар на 10:12 мск был в минусе на 2 копейки, евро к 10:11 мск подешевел на 12 копеек, курсы равнялись 65,18 и 71,31 рубля соответственно.

Впрочем, по мнению младшего аналитика Nordea Bank Григория Жирнова, «рубль остается уязвимым на фоне глобального ухудшения аппетита к риску». «Опасения замедления мировой экономики, усугубившиеся на этой неделе после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в США, давят на весь блок рисковых активов и валют развивающихся стран. В пятницу предстоит публикация данных по занятости в США, которые выступают ключевым риском для настроений на глобальных площадках на текущей неделе. На этом фоне риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления», — говорится в распространенной чуть позже в четверг аналитической записке.

«Из локальных событий отметим предстоящую сегодня публикацию объемов покупки валюты Минфином в октябре. Мы ожидаем объема в 230 млрд рублей после 187 млрд в сентябре. Рост связан с более высокими нефтяными ценами в прошедшем месяце. Минфин накануне провел довольно успешное размещение ОФЗ, продав бумаги на сумму более 21 млрд рублей. Влияние как размещений ОФЗ, так и данных о покупках валюты Минфином оказывает на рубль менее значимое влияние, чем глобальные аппетиты инвесторов к риску», — пишет Жирнов.