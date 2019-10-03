Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн рублей. Стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2019 года: скрытая угроза».
«Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам, по данным МСФО, снизился до 5,4% на 1 июля 2019 против 7% на 1 января 2018-го на фоне роста портфеля. Однако более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 процентного пункта за последние полтора года и достигла 6,9% в среднем по розничным банкам», — отмечается в обзоре.
Основной причиной роста потребительского кредитования аналитики называют реализацию отложенного спроса населения, вызванную возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за шесть месяцев портфель вырос на 12%. В первом полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11%.
Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4% на 1 июля 2019 года против 72% двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7%, а доля POS-кредитов в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4%.
Эксперты отмечают, что уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков.
«По кредитам наличными — наиболее рискованному сегменту — средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20% до 17%, при этом более 70% приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, что может привести к формированию значительного объема проблемных долгов», — говорится в исследовании.
По оценкам агентства, рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020-м против 23% за 2018-й. «В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности», — резюмируют аналитики.