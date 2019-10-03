Рост спроса на нефть в мире в 2019 году составит 1—1,1 млн баррелей в сутки против 1,5 млн баррелей в 2018 году, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на пленарной сессии «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» в рамках Российской энергетической недели.

«Он [рост спроса на нефть] составит примерно от одного до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Напомню, что в прошлом году прирост составил 1,5 миллиона баррелей в сутки», — сказал Новак.

«Он [мировой рынок нефти] на сегодняшний день более-менее стабилен. Мы видим, что рынок примерно сбалансирован с точки зрения баланса спроса и предложения», — сообщил министр.