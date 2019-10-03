Аналитики «БКС Глобал Маркетс» негативно оценили заявление гендиректора «Россетей» Павла Ливинского о его несогласии с дальнейшей приватизацией компании и о поддержке варианта допэмиссии.

«Мы с приватизацией не согласны. Допэмиссия — правильное мероприятие, но после того, как будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы», — сказал он.

Согласно программе приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, государство планирует сократить долю участия в капитале ряда компаний, среди которых «РусГидро», «Современный коммерческий флот», «Транснефть», «Ростелеком», «Российские сети» и «Объединенная зерновая компания».

«Мы считаем новость негативной в краткосрочной перспективе, поскольку ожидающаяся допэмиссия будет оказывать давление на котировки», — предупреждают аналитики инвесткомпании. По их данным, у «Россетей» есть 19,5 млрд дополнительных объявленных акций (еще не размещены, 10% от текущего уставного капитала), которые могут быть размещены по решению совета директоров. «Учитывая, что текущая цена акций превышает ее номинальную стоимость (1 рубль), в краткосрочной перспективе компания может начать размещение, что создает риск навеса», — считают они.

С другой стороны, отмечают в БКС, в долгосрочном плане в случае достаточного увеличения ликвидности допэмиссия может оказать положительное влияние (вместе с потенциальным включением в индексы).