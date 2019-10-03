Сбербанк заключил сделки на 16 млрд рублей с использованием инструментов исламского банкинга, сообщил журналистам зампред правления банка Олег Ганеев рамках Волжского инвестиционного саммита в Самаре.

Партнерский (или исламский) банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, который широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Ранее Ганеев сообщал, что до конца 2018 года Сбербанк планирует на российском рынке поучаствовать в сделках более чем на 1 млрд рублей с использованием исламского банкинга.

Он добавил, что в портфеле банка на сегодняшний день есть различные сделки. «Есть сделки прямого финансирования, сделки по поставкам зерна в страны Ближнего Востока и Персидского залива, есть документарные сделки в интересах российских производителей металлопродукции», — уточнил Ганеев.

По его словам, еще шесть сделок в сфере исламского банкинга находится в работе, по завершении которых Сбербанк планирует пополнить портфель еще на 4—5 млрд рублей.