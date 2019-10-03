Банк России установил официальные курсы валют на 4 октября.

Курс доллара опустился на 30,87 копейки, составив 65,1312 рубля (65,4399 рубля на 3 октября). Курс евро уменьшен на 16,78 копейки, до 71,2991 рубля (с 71,4669 рубля на 3 октября).

На Московской бирже доллар на 13:00 мск дешевеет на 10 копеек к уровню закрытия валютной сессии среды, евро — на 19 копеек, курсы равны 65,1 и 71,24 рубля соответственно.

Доллар сегодня торгуется на бирже по курсам от 65,04 до 65,19 рубля, евро — от 71,2 до 71,41 рубля.

