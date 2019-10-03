Роскомнадзор в четверг направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО «Сбербанк России», о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий, — говорится в сообщении. — Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений».

Ранее Сбербанк сообщал о возможной утечке персональных данных клиентов. Основная версия инцидента, указывали в банке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.