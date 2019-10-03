Заубер Банк подключился к системе мобильных платежей Apple Pay. Теперь держатели карт Mastercard Заубер Банка могут оплачивать покупки с помощью мобильных устройств Apple, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы начать пользоваться сервисом Apple Pay, клиенту необходимо добавить карту в платежное приложение Wallet на мобильном устройстве Apple. Оплачивать покупки можно в терминалах, принимающих бесконтактные платежи, а также в интернет-магазинах, в которых указан специальный символ Apple Pay. Покупка подтверждается с помощью Touch ID или вводом пароля смартфона», — говорится в сообщении банка.

Apple Pay гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей. При добавлении банковской карты в приложение ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого карте присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный элемент» гаджета.

В ближайшее время Заубер Банк планирует подключиться к другим системам.