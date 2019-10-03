Кредит Европа Банк изменил ставки по вкладам в валюте.

Доходность депозита «Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней) в долларах составит 0,35—1,45% (ранее — 0,5—2,1%), в евро — 0,01—0,15% (до этого — 0,4—0,12%).

«Накопительный» (на 181, 368, 550 и 730 дней) привлекается в долларах под 0,5—1,2% (прежде — под 0,5—1,65%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,09—0,15%).

Минимальная сумма вкладов — 100 долларов или евро. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (от 100 долларов/евро на 91, 181, 271, 368, 550 и 730 дней) открывается в долларах под 0,4—1,3% (ранее — под 0,6—1,65%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,12—0,15%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По депозиту «Растущий доход» (от 1 тыс. долларов или евро на 368 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств процентная ставка по вкладу в долларах составит 0,94% (прежде — 1%), в евро — 0,01% годовых (до этого — 0,11%).

Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Накопительный».