Минстрой внес в Белый дом проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Среди ключевых задач — увеличение роли строительной сферы в российской экономике, а в числе приоритетов жилищного строительства назван переход от «строительства квадратных метров» к формированию современной комфортной городской среды, пишет «Коммерсант» .

Согласно базовому сценарию, Минстрой ожидает роста вклада строительства в ВВП с 6% в 2018 году до 7,8% в 2030 году. Консервативный сценарий предполагает рост показателя до 7% ВВП.

Объем строительных работ предполагается нарастить в денежном выражении с 8,4 трлн рублей в 2018-м до 19,6 трлн в 2030-м, ввод жилья в деньгах — с 3,8 трлн до 9,3 трлн.

Ключевым фактором развития жилищной сферы Минстрой называет накопленную ранее потребность населения в улучшении жилищных условий. Если на конец 2018 года на одного россиянина в среднем приходилось 25,8 кв. м общей площади жилья, то в 2024 году, как ожидается, показатель составит уже 28—30 кв. м на человека, а в 2030 году — свыше 30 кв. м.

Чиновники придумали способ снизить ипотечные ставки Предлагаемые меры позволят банкам к 2024 году снизить ставки по ипотеке на 1—1,5 процентного пункта.

Стимулом для улучшения жилищных условий Минстрой считает доступность покупки жилья по крайней мере для половины российских семей — за счет как их собственных, так и заемных средств. Достижение цели по снижению к 2024 году ипотечных ставок до уровня менее 8%, по мнению ведомства, обеспечит необходимый объем платежеспособного спроса на строящееся жилье. К 2030 году Минстрой рассчитывает на снижение среднего уровня ипотечных ставок до 6,9%.



Напомним, в июле этого года аналитики ЦБ писали, что форсированный рост ипотеки может привести к быстрому исчерпанию потенциала спроса на покупку жилья на первичном рынке в ближайшие семь — девять лет, а отсутствие источников нового спроса, в свою очередь, — к резкому падению цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта по жилищному строительству.