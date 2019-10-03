Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что сейчас не лучшее время для выхода на IPO. Руководство банка не исключает, что от публичного размещения, разговоры о котором ведутся с 2013 года, и вовсе могут отказаться.



«Для финансовых институтов рынки сегодня не очень хорошие. Если мы посмотрим на котировки даже европейских банков, где они находятся, то сегодня не самое лучшее время для IPO финансовых институтов», — сказал Хотимский журналистам.

«Нам IPO не нужно в том смысле, что нам оно некритично», — отметил совладелец банка. По его словам, если IPO и будет проводиться, то не раньше следующего года — с «очень высокой вероятностью» в течение пяти лет. При этом он не исключил, что размещение и вовсе может не состояться.

«У нас среди акционеров жгучего желания у кого-то выйти нет. Новые акционеры, которые зашли под будущее IPO, они только зашли, у них достаточно длинные циклы, где они хотели бы посидеть и вкусить плоды своего нахождения в банке», — добавил совладелец Совкомбанка.

Основная цель Совкомбанка в случае с IPO — изменение способа корпоративного управления. «Поверьте мне на слово, управлять бизнесом непубличным, в котором 28 акционеров, очень сложно. В этом смысле переход на публичную акцию для нас сильно упростил бы жизнь», — отметил Хотимский.

Напомним, Совкомбанк привлек в акционерный капитал консорциум международных инвесторов в 2018—2019 годах. В сентябре 2018-го в банке сообщали, что планируют привлечь минимум 300 млн долларов в ходе IPO, тем самым увеличив капитал на 20% и более. Тогда же Хотимский говорил, что банк будет готов к проведению первичного размещения ко II кварталу 2019 года после присоединения к нему РосЕвроБанка.