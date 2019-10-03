Банк России в 2019 году получил 2,4 тыс. жалоб от граждан на мисселинг или недобросовестное навязывание финансовых продуктов и услуг (регулятор только в феврале 2019 года начал выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с мисселингом). Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова.

По ее словам, почти половина жалоб (43%) касается навязывания клиентам продукта по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). «В качестве навязывания предлагаются и определенные ценные бумаги, акции, облигации, векселя, договора доверительного управления, но по большей части это договора ИСЖ», — сказала она.

Замглавы службы добавила, что основные вопросы по мисселлингу поступают в отношении кредитных организаций (63,5%) и субъектов страхового дела (29,1%).

Банк России предлагает создать саморегулируемую организацию в рамках борьбы с мисселингом на финансовом рынке. Деятельность организации будет направлена в первую очередь на контроль этических взаимоотношений между финансовыми организациями и клиентами. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России может ввести государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование.