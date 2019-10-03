В Москве 26 сентября 2019 года состоялся осенний интеллектуальный кубок с участием команд из банкиров и финансистов крупных компаний.



38 команд состязались в трех номинациях: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

В номинации «Самый интеллектуальный банк» первое место занял Банк России, второе — «Ренессанс Кредит», третье — Нордеа Банк. Обладателем премии в номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» стал фонд доверительного управления «Красивые люди», второе место досталось ГК «Инфосекьюрити», третье — QIWI.

«ЛЛК-Интернешнл» занял первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа». На втором месте оказалось АО «Севморнефтегеофизика», на третьем — сборная компании ООО «Газпром транс». Победителем в разминке стала команда АО «Открытие Брокер».

Интеллектуальный кубок проходил при поддержке ассоциации «Россия».