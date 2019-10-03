Принято решение об эмиссии трех новых выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом сообщила накануне пресс-служба регулятора.

Совокупный номинальный объем новых выпусков составит 2,1 трлн рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинальный объем КОБР-26 , КОБР-27 и КОБР-28 составит 600 млрд, 700 млрд и 800 млрд рублей соответственно. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Запланированная дата начала размещения 26-го выпуска КОБР — 15 октября этого года. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 15 января 2020 года. Для 27-го выпуска КОБР эти даты — 12 ноября 2019-го и 12 февраля 2020-го соответственно, для 28-го выпуска — 10 декабря 2019-го и 11 марта 2020-го.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.



Начиная с августа 2017 года размещались 25 выпусков КОБР, первые 22 уже погашены. Сейчас в обращении находятся облигации трех выпусков на 800 млрд рублей по номиналу.