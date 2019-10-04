Конференция о цифровой экономике и новых финансовых технологиях «Цифровизация финансовой сферы — 2019» состоится 1 ноября 2019 года в Москве.
Мероприятие соберет ключевых игроков и регуляторов, представителей крупнейших российских банков и платежных систем, стартапов и финтех-компаний для обсуждения и анализа ключевых тенденций и перспектив развития финтеха в России.
Ключевые темы конференции:
- Банк будущего. Что ждать от цифровой трансформации традиционных финансовых институтов?
- Инновационные финансовые технологии и возможности их использования в традиционном банкинге.
- Новые возможности регулирования. Какие технологии будет использовать государство для оптимизации взаимодействия с бизнесом?
- Деанонимизация финансов. К чему приведет цифровая открытость и как обеспечить защиту данных?
- Эпоха блокчейна и смартконтрактов. Большие данные как бизнес-актив.
По вопросам делегатского участия: Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru; +7 (903) 527-63-54.