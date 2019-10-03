Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск поднялся на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,26 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,03—65,38 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 71,7 рубля и вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,7 тыс. сделок примерно на 456,4 млн евро по курсам от 71,07 до 71,53 рубля за евро.

«Рубль к вечеру консолидируется в парах с иностранными валютами и почти не движется. Доллар США стоит около 65,15 рубля, краткосрочно может оставаться в пределах 65—65,45. Евро выглядит неплохо рядом с 71,5 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.