Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ЕвроАксис Банка десять бывших его топ-менеджеров, говорится в определении суда.

Суд приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В частности, в качестве ответчиков заявлены бывшие председатель совета директоров банка Обрад Сикимич и председатель правления кредитной организации Иван Маричич. Акционерами банка являлись группа сербских финансовых институтов и граждане Кипра, Сербии и Черногории.

Кроме того, в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на сумму 1,07 млрд рублей.

Агентство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 9 июля. Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о взыскании этой суммы с экс-руководителей банка. Суды дважды отклонили требование об аресте имущества. Агентство не представило доказательства того, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», говорится в материалах столичного арбитража.