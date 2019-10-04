Почти треть опрошенных россиян (31%) рассчитывают на финансовую поддержку со стороны своих детей после выхода на пенсию. Чаще всего на помощь надеются неработающие россияне (36%), свидетельствуют результаты августовского опроса Аналитического центра НАФИ.

«Каждый третий россиянин (31%) рассчитывает на материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в 2019 году выросла доля тех, кто не полагается на детей (69%). Неработающие россияне (36%) и женщины (34%) чаще других ожидают помощи от детей в будущем, реже надеются на помощь детей мужчины (74%) и работающие россияне (72%).

По результатам исследований НАФИ, большинство россиян (77%) считают, что помогать пожилым людям должны их родственники. На помощь со стороны государства (органов соцзащиты) рассчитывают 42% опрошенных. Каждый пятый (21%) полагается на друзей и соседей, 17% считают, что помощь пожилым должны оказывать волонтеры и добровольцы.