Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 708,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,24% и равнялся 1 310,21 пункта.

Наметившийся отскок рынка акций не перейдет в фазу роста, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«С утра мы имеем очень сильные шансы начать отскок: американские фьючерсы в небольшом плюсе и, что более важно, похоже, начался разворот нефти, которая вчера спускалась в район 56,5 доллара за баррель. В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста», — комментирует эксперт.

По его словам, ожидания снижения темпов роста мировой экономики сильны.